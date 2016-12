lilly joel What Lies In The Sea ( Sub Rosa ) - 2015

le 07.03.2016 à 06:00 · par Sébastien D.

Trembler, frémir avant de plonger. Mais s'écarter du monde assourdissant. Retrouver les bruits intérieurs, ceux qui déchirent, ceux qui recollent, ceux qui donnent envie de crier et d'aimer. Retrouver les voix du dehors, celles qui bercent le cœur, celles qui transpercent d'effroi. Et s'inviter au jeu. Un jeu sans cesse en furie, dans lequel chacun trouve sa place, une place de choix, celle de se faire chahuter et ausculter. Une mise en éveil, les sens aux aguets, jamais aussi conscient de soi que lorsqu'il s'agit d'entendre ses propres râles, de sentir sa chair tressaillir au contact des autres. Pour enfin s'abandonner, insouciant, étranger, livré au monde, glace et feu.

C'est à ce basculement que Lilly Joel nous entraîne dans ce premier album, sorti l'automne dernier sur le label Sub Rosa. Lilly Joel, comme son nom presque l'indique, c'est le duo formé par la chanteuse Lynn Cassiers et le claviériste Jozef Dumoulin. Ces deux-là avaient déjà collaboré au sein d'Octurn (le groupe du saxophoniste Bo van der Werf) et du quintet Lidlboj, dont Lilly Joel constitue d'ailleurs une sorte de prolongement resserré. Cette connivence s'exprime en permanence sur cet album fusionnel, où leurs deux univers se cherchent (Ruben's Tree), s'affrontent (Blue Algae, Zondag), se dévorent l'un l'autre (Thaw), puis s'entrelacent (I Can See You From Afar), sans jamais oublier ne nous emporter avec eux, toujours en plein cœur des battements.