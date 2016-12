» Brève par Brève

Quand la salle nantaise Stéréolux se met à l'heure Islandaise

le 24.01.2015 à 06:00 · par Sébastien T.

Non l'Islande, ça n'est pas seulement Björk, Sigur Ros ou Mùm. Même si ce serait déjà très bien. L'Islande, c'est une terre infertile, aux conditions météorologiques rudes et peu propices à la vie humaine, dont les deux tiers de la population sont concentrés à Reykjavik et son agglomération. L'Islande, c'est une île qui refuse de faire partie de ce grand tout globalisé. Une île qui ne souhaite pas entrer dans une Europe malade et vieillissante et qui préfère développer un autre modèle économique en inventant son propre futur. L'Islande, c'est aussi un endroit mystérieux et unique, propice à l'inspiration pour de nombreux artistes, avec une foisonnante scène musicale souvent d'excellente qualité. Une scène riche et variée que la salle nantaise Stéréolux va tenter d'appréhender ce samedi 31 janvier 2015, le temps d'une soirée entièrement dédiée à cette île indomptable.

Pour ce faire, quatre groupes ont été conviés : Rökkurro, Low Roar, Vök et enfin M-Band. Des groupes très représentatifs de la scène musicale locale. Une scène tantôt délicate, tantôt folle, tantôt organique, tantôt électronique et toujours conviviale. Pour couronner le tout, une exposition proposée par le photographe Nantais Gaëtan Chevrier, viendra questionner le rapport entre les paysages uniques de l'île et les musiques qui en émerge. Une bien belle soirée en perspective.