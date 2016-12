» Brève par Brève

KRAAK FESTIVAL 2015

le 28.01.2015 à 06:00 · par Sébastien D.

Le 7 mars, c'est à Alost (entre Gand et Bruxelles) qu'il faudra être pour la 17e édition du Festival KRAAK. Le centre d'art contemporain de la ville, le Netwerk accueille à partir de 13h des musiciens et des groupes des quatre coins du globe, et notamment le musicien néo-zélandais Pat Kraus, les Suédois de Neutral ou encore Sea Urchin et Yong Yong. Mais nul doute que la tête d'affiche sera pour les plutôt rares Young Marble Giants.

Toutes les infos ici et ici.