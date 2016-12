» Brève par Brève

Sonic Protest 2015

le 26.03.2015 à 06:00 · par Sébastien D.

La onzième édition du Festival Sonic Protest commence dans une semaine et il est plus que temps d'en parler. Sonic Protest, c'est donc dix jours de concert (mais pas que...) en région parisienne (Paris, Montreuil et Gentilly), mais aussi un peu partout en France.

La rencontre entre Charlemagne Palestine et Mondkopf à l’Église Saint-Merry fera partie sans aucun doute des moments forts de cette édition. Au même titre que le ciné-concert We Have An Anchor au Centquatre, qui réunira notamment sur scène Guy Picciotto (Fugazi), Jim White (Dirty Three) et Efrim Menuck (Godspeed You! Black Emperor). Mais on ira aussi à la rencontre de Richard Dawson, d'Emmanuelle Parrenin et de Pierre Bastien, de Fusiller, et de plein d'autres encore.