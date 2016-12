» Brève par Brève

BRUISME #5

le 14.05.2015 à 06:00 · par Sébastien D.

Bruisme, c'est ce festival de musiques libres organisé depuis 2010 par l'association Jazz à Poitiers. On en est donc à la sixième édition qui se déroulera les 26, 27 et 28 juin à Poitiers au Confort Moderne et au Lieu Multiple.

Le premier soir, on aura la chance de voir sur scène Arrington De Dionyso, le musicien d'Olympia, membre du groupe Old Time Relijun, et dont les prestations sont toujours incroyables. Le même soir, on jettera une oreille sur deux trios, Ganjin et TOC (Ternoy/Orins/Cruz). Et on écoutera avec curiosité le grand saxophoniste et organiste Jean-Luc Guionnet, avec la chanteuse Claire Bergerault. Le duo s'appelle Mune et il devrait donc se produire en mode électrique.

Le lendemain, la sensation sera Luft, la collaboration initiée en 2014 par le saxophoniste free Mats Gustafsson et le joueur de cornemuse breton, Erwan Keravec. Mais on ne délaissera pas The End, dont l'album paru l'an dernier sur Gaffer Records est magnifique et le trio Pándi / Prins / Van Bergen qui doit se produire pour la première fois sous cette forme.

Le dimanche au Lieu Multiple sera très contemplatif avec les larsens de Belluaire et les drones de Goh Lee Kwang & Julien Ottavi.

Et plein d'autres découvertes bien sûr ! Tous à Poitiers !