Festival La Criée

le 14.05.2015 à 06:00 · par Sébastien D.

Penmarch, à la pointe sud du Finistère, sera la capitale des musiques belles et inventives le temps d'un week-end. L'association CRIC (Cellule de Recherche et d'Imagination pour la Création) organise les 15, 16 et 17 mai la première édition du festival La Criée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la programmation est assez dantesque : près de trente artistes en continu du vendredi 19h au dimanche 20h.

On y retrouvera quelques groupes, dont on a déjà fait la connaissance : le duo CONGO, le joueur de cornemuse Erwan Keravec, le monstre du saxophone et de l'orgue Jean-Luc Guionnet, le batteur Will Guthrie (en solo et en duo Charlie Charlie avec Erell Latimier) ou Sourdure, dont la presse parle beaucoup en ce moment (voir les articles sur The Drone et Chro).

Mais surtout on ira à la rencontre de tous ceux que l'on ne connaît pas, et notamment Manuel J Grotesque et sa pop lofi, Rik Van Looy et leur noise nourrie au pot belge, Selen Peacock et leur folk en biais, SEC, dont l'album sorti l'an dernier est merveilleusement syncopé, Jean Louis et son jazz illuminé, sans oublier les écossais Asparagus Piss Raindrop, dont la prestation en ouverture sera forcément unique.

Et La Criée, c'est aussi des performances, des installations et des balades sur la plage, les ports de Kérity et Saint-Guénolé.