Festival Soy 13

le 06.09.2015 à 06:00 · par Sébastien D.

Le Festival Soy revient à Nantes du 28 octobre au 1er novembre 2015. Comme tous les ans, la programmation est assez divine. Quelques "têtes d'affiche", Girls Names, Ariel Pink, Suuns & Jerusalem In My Heart ou les inusables Blurt, mais surtout plein de belles choses à découvrir... On vous a mis tout ça dans une petite playlist.