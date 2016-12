» Brève par Brève

Festival BBmix 2015

le 27.09.2015 à 16:45 · par Sébastien D.

Le désormais installé Festival BBmix se déroulera du 27 au 29 novembre 2015 à Boulogne Billancourt, au Carré Bellefeuille. Comme chaque année, on y croisera quelques légendes toujours actives et sémillantes : cette année, Jad Fair et Wire se chargeront de nous rappeler que l'expérience donne toujours une longueur d'avance. A leurs côtés, des artistes et groupes talentueux, ayant déjà pas mal roulé leur bosse (Sylvain Chauveau, Disappears) ou tout frais chargés de leur premier album (Moss Lime, Tamaga, Nots). On vous fait écouter ça dans une playlist que l'on a concoctée pour vous.