Transmusicales 2015 - 8 groupes à voir !

le 27.11.2015 à 06:00 · par Sébastien D.

Toujours très compliqué d'extraire quelques groupes dans une programmation riche de plus de 80 artistes et dont la particularité est d'être défricheuse. On se risque néanmoins à vous proposer huit groupes à voir pour ces 32èmes Rencontres Transmusicales, qui se dérouleront à Rennes du 2 au 6 décembre 2015, et que l'on a rassemblés dans cette playlist.

Queen Kwong - jeu. 3 décembre, 00:55 > 01:40 (Hall 3)

Dralms - ven. 4 décembre, 02:30 > 03:10 (Hall 8)

Elliot Moss - dim. 6 décembre, 21:40 > 22:30 (Ubu)

Hector Bizerk - jeu. 3 décembre, 20:45 > 21:30 (Hall 3)

Klaus Johann Grobe - jeu. 3 décembre, 17:45 > 18:30 (Ubu)

Khun Narin’s Electric Phin Band - sam. 5 décembre, 01:30 > 02:40 (Hall 3)

Imarhan - sam. 5 décembre, 23:00 > 23:50 (Hall 8)

France - sam. 5 décembre, 03:30 > 04:30 (Hall 3)